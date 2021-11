जानिए अखरोट के फायदे ब्रेन पावर बढ़ाने के साथ याद्दाश्त को भी करेगा मजबूत

जब दिमाग को तेज करने लिए किसी ड्राई फ्रूट्स के सेवन की सलाह दी जाती है तो उसमें अखरोट और बादाम का नाम सब से ऊपर होता है । जबकि शोध कहते हैं कि बादाम और अखरोट दोनों ही फायदेमंद होते हैं। ये दोनों ही ड्राई फ्रूट्स मस्तिष्क को अलग-अलग तरीकों से फायदा पहुंचाते हैं। मगर इन दोनों में से कौन सा ड्राई फ्रूट ब्रेन पावर के लिए फायदेमंद है किस बात की जानकारी शायद ही किसी को होगी। मगर बादाम और अखरोट से दिमाग तेज होने वाली बात कहां तक सही है । हम आप को आज बताएंगे ।

Published: November 28, 2021 11:36:18 am

