Ways To Stop Snoring: खर्राटों से होने लगी है नींद खराब, तो ये घरेलू नुस्खे दिलाएंगे समस्या से छुटकारा

खर्राटे की वजह एक नहीं कई होती है। कई बार नाक और सांस की नली में सूजन, साइनस, सर्दी-जुकाम, एलर्जी या किसी अन्य इंटरनल दिक्कत के कारण खर्राटे आते हैं। तो चलिए जानें कि इन खर्राटों पर कौन सी नेचुरल चीजें काम करेंगी।

Tips to get instant relief from snoring- खर्राटों से तुरंत आराम दिलाने के टिप्स पेपरमिंट ऑयल

पेपरमिंट ऑयल खर्राटों पर रामबाण दवा की तरह काम करता है। पेपरमिंट ऑयल की दो से तीन बूंदें हाथ में लेकर रोज सोने से पहले सूंघने की आदत डाल लें। या तो पपेरमिंट का भाप लें। इससे नाक की नली साफ होती है और इसका कंजेशन खत्म होता है। इससे खर्राटे आने बंद हो जाते हैं।

विटामिन सी टैबलेट

विटामिन सी संक्रमण से लड़ता है और किसी भी तरह की एलर्जी के कारण अगर नाक बदं है या नाक की नली में इंफेशन है तो उसे ठीक करता है। इससे नाक बजने की संभावना खत्म होती है। यदि आप कभी-कभार खर्राटे लेते हैं तो इस स्थिति मे आप लगभग एक महीने रोजाना विटामिन सी के टैबलेट कुछ दिन तक खा सकते हैं। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में खर्राटों की शिकायत दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप विटामिन सी युक्त फल और सब्जियां भी खा सकते हैं।

मेथी पाउडर

मेथी में ऐंटीऑक्सीडेंट और एंटीवायरल से भरी होती है। खर्राटों की समस्या में कई बार सही ब्लड सर्कुलेशन न होने से भी होती है और डायबिटीज में भी ऐसा होता है। इसलिए अगर आप रात को सोते समयरोजाना रात में सोने से पहले आधा चम्मच मेथी पाउडर हल्के गुनगुने पानी के साथ पीएं तो इससे खर्राटे की की समस्या दूर हो सकती है।

पुदीने के पत्ते

खर्राटे से बचने के लिए पानी में पुदीने के तेल की कुछ बूंदें डालकर इसे मिलाएं और रोजाना सोने से पहले इससे गरारे करें। ऐसा करने से नाक की सूजन कम होगी और सास लेने में दिक्कत नहीं होगी।

इलायची पाउडर

इलायची पाउडर का इस्तेमाल लगभग सभी आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में किया जाता है। ऐसे में रोजाना सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी के साथ इलायची पाउडर का सेवन करें। ऐसा करने से खर्राटों की समस्या दूर होती है।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।