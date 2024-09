Bipolar disorder : क्या होती है ल्यूपस बीमारी, जिसकी वजह से मां नहीं बन पातीं अक्सर महिलाएं

बाजार में कई तरह के ऐसी सामग्री आने लगी है जिनकी वजह से एक लड़की शादी के बाद मां नहीं बन पाती है। आज हम ऐसी ही एक बीमारी की बात करेंगे जिस की वजह से ​महिला कभी मां नहीं बन पाती है।

Bipolar disorder lupus : क्या है ल्यूपस ल्यूपस (bipolar disorder) एक ऑटोइम्यून रोग है। इस प्रकार की बीमारी में हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही शरीर के खिलाफ काम करने लगता है। यह ल्यूपस (bipolar disorder) एक ऑटोइम्यून रोग है। इस प्रकार की बीमारी में हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही शरीर के खिलाफ काम करने लगता है। यह इम्यून सिस्टम विभिन्न अंगों और ऊतकों को हानि पहुंचाने में सक्षम होता है। इसके परिणामस्वरूप जोड़ों, त्वचा, किडनी, रक्त कोशिकाओं, मस्तिष्क, हृदय और फेफड़ों को नुकसान हो सकता है। इस रोग का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन दवाओं के माध्यम से इसके लक्षणों और दुष्प्रभावों को नियंत्रित करना संभव है।

यह भी पढ़ें इन लक्षणों को कभी नजरअंदाज नहीं करें एथलीट्स और बॉडीबिल्डर्स तीन प्रकार का होता है ल्यूपस There are three types of lupus ल्यूपस (bipolar disorder) की बीमारी के तीन प्रमुख प्रकार होते हैं। पहले प्रकार को क्यूटेनस ल्यूपस एरिथमेटस कहा जाता है, जिसमें केवल त्वचा प्रभावित होती है और अन्य अंग सामान्य रहते हैं। दूसरे प्रकार को ड्रग इनड्यूस्ड ल्यूपस के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुछ व्यक्तियों में किसी अन्य बीमारी की दवा के सेवन से ल्यूपस (bipolar disorder) के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। आमतौर पर, दवा को बंद करने पर ये लक्षण ठीक हो जाते हैं। तीसरा प्रकार नियोनेटल ल्यूपस है, जो उस स्थिति को दर्शाता है जब जन्म के समय ही शरीर में ल्यूपस के लक्षण मौजूद होते हैं। ल्यूपस (bipolar disorder) की बीमारी के तीन प्रमुख प्रकार होते हैं। पहले प्रकार को क्यूटेनस ल्यूपस एरिथमेटस कहा जाता है, जिसमें केवल त्वचा प्रभावित होती है और अन्य अंग सामान्य रहते हैं। दूसरे प्रकार को ड्रग इनड्यूस्ड ल्यूपस के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुछ व्यक्तियों में किसी अन्य बीमारी की दवा के सेवन से ल्यूपस (bipolar disorder) के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। आमतौर पर, दवा को बंद करने पर ये लक्षण ठीक हो जाते हैं। तीसरा प्रकार नियोनेटल ल्यूपस है, जो उस स्थिति को दर्शाता है जब जन्म के समय ही शरीर में ल्यूपस के लक्षण मौजूद होते हैं।

लक्षण एक जैसे Symptoms are similar ल्यूपस (bipolar disorder) की पहचान करना सरल नहीं है। इसके अधिकांश लक्षण अन्य बीमारियों के समान होते हैं। जोड़ों, मांसपेशियों और छाती में दर्द, सिरदर्द, बुखार, बालों का झड़ना, मुंह में छाले, लगातार थकान, भ्रमित होना और चेहरे पर तितली के आकार का रैश (बटरफ्लाई रैश) इसके प्रमुख लक्षण हैं। यदि कोई लक्षण बार-बार प्रकट होता है या ठीक नहीं होता है, तो डॉक्टर से परामर्श करके जांच कराना आवश्यक है। ल्यूपस के कारण आंखों में सूखापन, एनीमिया, और दिल या किडनी की बीमारियों का जोखिम भी बढ़ सकता है।