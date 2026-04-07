क्या Birth Control Pills से होता है कैंसर? WHO की रिपोर्ट से जानिए पूरी सच्चाई

हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार ज्यादातर हेल्दी महिलाओं में रिस्क बहुत कम होता है। पिल्स के फायदे (प्रेग्नेंसी कंट्रोल, पीरियड रेगुलर करना, कुछ कैंसर से बचाव) ज्यादा होते हैं। पिल्स बंद करने के बाद रिस्क धीरे-धीरे कम हो जाता है। “बर्थ कंट्रोल पिल्स से कैंसर होता है” ये बात आधी सच्चाई है और भ्रामक है। असलियत ये है कि इसका असर हर महिला के शरीर, हेल्थ हिस्ट्री और इस्तेमाल पर निर्भर करता है।