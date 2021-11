सर्दी के मौसम में अपनी सब चीज़ों के साथ साथ साथ अपने भोजन यानी अपने खानपान का उचित ध्यान रखना पड़ता है जिस से आप कड़ाके की ठंड से अपने शरीर को बचा सकते हैं। आप सभी ने सुबह के समय नियमित रूप से अंकुरित या भीगे हुए चने खाने के फायदों के बारे में सुना ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि काले चने का रोजाना सेवन सर्दी के मौसम में आपको कड़ाके की ठंड से बचा सकता है और आपके शरीर को गर्म रखने का काम कर सकता है।

Black gram soup will keep the body warm in winter recipe and benefits