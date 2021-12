जानिए भारत में तेज़ी से बढ़ते बच्चों में अंधेपन की समस्या का कारण और क्या हैं इसका इलाज

भारत की बहुत ज़्यादा है और भारत में बढ़ती आबादी के साथ-साथ इसकी वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। बढ़ती आबादी के खतरे को देखते हुए दुनियाभर में जनसंख्या नियंत्रण के तमाम प्रयास अपनाए जा रहे हैं। जनसंख्या बढ़ने के साथ ही लोगों में जन्म के समय से ही होने वाली समस्याएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। कुछ समय पहले प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 के शुरुआत में पूरी दुनिया में लगभग 400,000 बच्चों का जन्म हुआ जिनमें से भारत में जन्में 67,385 बच्चों में जन्म के समय से ही अंधेपन की समस्या थी। ये आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले हैं।

blindness in fast growing children in India and what is its treatment