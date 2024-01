Submitted by:

नई दिल्ली: भारत में आंखों की गंभीर बीमारी ग्लूकोमा के 80% तक मामले नहीं पहचाने जाते हैं, जिससे लोग अंधे हो सकते हैं। विशेषज्ञों ने बुधवार को यह चिंता जताई। ग्लूकोमा आंख की नस (ऑप्टिक नर्व) को नुकसान पहुंचाता है, जिससे धीरे-धीरे देखने की क्षमता कम होती है। जनवरी को राष्ट्रीय ग्लूकोमा जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है, ताकि इस बीमारी के बारे में लोगों को बताया जा सके।

Blindsided by Glaucoma: 80% of Cases Missed in India, Warn Experts