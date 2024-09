Brushing your teeth can be harmful : डेंटिस्ट के अनुसार किन परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए ब्रश

इन परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए दांतो का ब्रश You should not brush your teeth under these circumstances उल्टी होने के बाद जब किसी व्यक्ति को उल्टी की समस्या होती है, तो उनका मुंह कसैला हो जाता है और अक्सर वे तुरंत दांतों (Teeth) को ब्रश करके साफ करने के इच्छुक होते हैं। हालांकि, डेंटिस्ट कहते हैं कि उल्टी सामान्यत: एसिडिक होती है, जिसके कारण मुंह भी एसिडिक हो जाता है और दांतों पर एसिडिक तत्व चिपक जाते हैं। इस प्रकार, दांतों (Teeth) को ब्रश करने पर उन्हें और अधिक वंचित किया जाता है, जिससे दांतों की ऊपरी परत पर नुकसान पहुंच सकता है और यह ऊपरी परत हट सकती है। इसलिए, उल्टी के बाद मुंह को पानी या माउथवॉश से साफ करना उत्तम होगा।

कॉफी पीने के बाद कॉफी पीने के बाद तुरंत ब्रश करने से बचें। कॉफी एसिडिक होती है, विशेषकर दूध और शुगर वाली कॉफी। इस प्रकार की कॉफी से दांतों के इनामल को हनीकारक प्रभाव होता है, जिसके कारण दांतों में नुकसान हो सकता है।

नाश्तें के बाद डेंटिस्ट कहते हैं कि हमेशा नाश्ता से पहले दांतों (Teeth) को ब्रश करना चाहिए, नाश्ता के बाद नहीं। सुबह उठने के बाद मुंह में बैक्टीरिया जमा होते हैं। अगर बिना ब्रश किए नाश्ता किया जाए तो सभी बैक्टीरिया पेट में जाते हैं। नाश्ता के तुरंत बाद दांतों को ब्रश किया जाए तो इनेमल खराब हो सकता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।