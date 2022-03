थकान, तनाव और उदासी की वजह कहीं बर्न आउट सिंड्रोम तो नहीं? जानिए इसके कारण, लक्षण और बचाव

Fatigue, irritability and anger cause burn out syndrome -थकान के साथ तनाव और उदासी सा महसूस हो रहा है तो आपको इससे निकलने के लिए प्रयास शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि आपकी ये हालत बर्न आउट सिंड्रोम में बदल सकती है। ये एक ऐसी गंभीर स्थिति है जो आपकी कार्यक्षमता ही नहीं पर्सनल रिलेशन भी बिगाड़ सकती है। तो चलिए जानें कि ये बीमारी क्या है, क्यों होती है और इससे बचने के उपाय क्या हैं।

Published: March 12, 2022 09:56:55 am

थकान कई बार शारीरिक के साथ मानसिक भी होती है। जब दोनों ही स्तर की थकान बढ़ने लगती है तब गुस्सा, चिड़चिड़ापन और उदासी अपने आप ही छाने लगती है। व्यवहार में अचानक से बदालव अगर आपको नजर आने लगे तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये दशा आपको सिंड्रोम का शिकार बना रही होती है। यह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक समस्या का लक्षण होता है, जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे तनाव की वजह से पैदा होने वाली मनोवैज्ञानिक समस्या माना है और इसे बर्न आउट सिंड्रोम का नाम दिया गया है। यह मर्ज तीन स्तरों पर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है- अत्यधिक थकान, काम से ऊबना, कार्यक्षमता और आत्मविश्वास में कमी के कारण ऑफिस में कमजोर परफॉर्मेंस आदि। इन बातों का लोगों के निजी और प्रोफेशनल लाइफ पर बुरा असर पड़ता है।

मनपसंद करियर न मिलना।

वर्कप्लेस पर तनावपूण और खराब माहौल।

तनावपूर्ण रिलेशनशिप।

फाइनेंशियल दिक्कतें।

आउट सिंड्रोम के लक्षण

हमेशा ऑफिस की बातों को लेकर बेचैन रहना।

नींद के बाद भी थकान महसूस होना।

उदासी और डिप्रेशन फील होना।

ऑफिस पहुंचते ही तनाव का बढ़ना।

कार्य करने में आलस आना।

प्रोडक्टिविटी में गिरावट।

आत्मविश्वास में कमी।

अति परफेक्शन की आदत।

किसी भी काम को करने पर गहरी असंतुष्टि। बर्न आउट सिंड्रोम से कैसे करें बचाव बर्न आउट सिंड्रोम का कारण

हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचें।

अपने वर्क स्टेशन को कुछ मोटिवेशनल कोट्स से सजाएं।

पर्याप्त नींद लें। 7-8 घंटे की सुकून भरी नींद बहुत जरूरी है।

दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने-जुलने का समय जरूर निकालें।

सोशल मीडिया की निगेटिव से दूर रहें, जो तभी पॉसिबल होगा जब आप इसका कम से कम इस्तेमाल करेंगे।

अपनी पसंदीदा चीज़ों को करने पर फोकस करें। कुछ नया सीखें जिससे दिमाग व्यस्त रहे। (डिस्क्लेमर: आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।)

