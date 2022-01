Omicron: क्या ओमिक्रोन रह सकता है आपके साथ लंबे समय तक

ओमिक्रोंन क्या आपके साथ लंबे समय तक रह सकता है। या कितने दिनों तक इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर रह सकता है । आज के इस आर्टिकल में इस विषय में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी।

कोरोना के नए-नए वेब आए दिन हम सब को परेशान कर रहे हैं । इनमें से अब ओमिक्रोंन सभी के लिए समस्या बनता जा रहा है। आज के इस आर्टिकल में हम आपको जानकारी देंगे कि ओमिक्रोंन का आप कैसे सामना कर सकते हैं। और यदि आपको यह हो जाए तो कितने दिनों तक आपको सावधानी बरतने की जरूरत है ।या यूं कहें ओमिक्रोंन कितने समय तक आपके साथ रह सकता है। और इसका असर आपकी जिंदगी पर कितने दिनों तक और किस प्रकार से पड़ेगा।

Can Omicron stay with you long time