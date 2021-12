सर्दी के मौसम में आप गाजर और चुकंदर का सेवन सलाद, जूस के रूप में करते होंगे। गाजर और चुकंदर आयरन विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं। ये दोनों पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं इसलिए इन्हें स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं गाजर और चुकंदर स्वास्थ्य या सेहत के साथ ही स्किन के लिए भी बेहद लाभदायक होते हैं।

carrot and beetroot juice improving the skin in winter