जानिए खाली पेट काजू खाना आप की सेहत के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह

कोई भी ड्राई फ्रूट्स सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। वहीं जब कभी भी नट्स की बात आती है तो काजू का नाम सबसे पहले ख्याल में आता है। बता दें कि काजू सेहत के लिए किसी किसी वरदान से कम नहीं है। वहीं अगर इसके पोषक तत्वों की बात की जाए तो इसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन विटामिन सी विटामिन ए विटामिन बी सिक्स सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम फाइबर फास्फोरस आयरन जिंक आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए बहुत उपयोगी हैं। ले

नई दिल्ली : अगर खाली पेट काजू का सेवन किया जाए तो सेहत को कई फायदे हो सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं खाली पेट काजू के सेवन की। बता दें कि यदि खाली पेट काजू का सेवन किया जाए तो इसके कई फायदे हो सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि यदि काजू का सेवन खाली पेट किया जाए तो सेहत को क्या-क्या फायदे हो सकते हैं। साथ ही खाली पेट काजू खाने के नुकसान के बारे में भी जानेंगे। लेकिन इसकी अधिकता सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है।

