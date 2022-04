Celebrities Baby Food Diet: सेलिब्रिटीज का 'बेबी फूड' डाइट, क्या सच में वेट तेजी से करता है कम? जानिए इस थेरेपी का सच

Celebrities Weight loss Diet: वेट कम करने के लिए एक्सरसाइज के साथ सेलेब्स डाइट में कई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। बेबी फूड्स खाने का भी एक एक्सपेरिमेंट् क्विक वेट लॉस के लिए किया जाता है, लेकिन क्या सच में ये बेहद कारगर होता है?

बेबी फूड यानी छह महीने के बच्चों को दिया जाने वाला आहार क्या सच में वजन कम करने का आसानी और तेज तरीका होता है। बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी बेबी फूड डाइट प्लान को फालो करते रहे हैं। अगर आप भी बेबी फूड का वेट लॉस फंडा अपनाने जा रहे हैं तो, आपको इससे जुड़े फायदे ही नहीं, नुकसान को भी जानना चाहिए और यह भी समझने की जरूरत है कि ये सही तरीका है वेट कम करने के लिए?

बेबी फूड डाइट क्या है- Baby Food Diet बेबी फूड यानी वो डाइट जो शिशु के लिए होते हैं। वेट कम करने के लिए ऐसी ही डाइट ली जाती है। बेबी फूड डाइट में फल-सब्जिया, दाल-चावल या अन्य अनाज को बेहद कम नमक और चीनी से तैयार किया जाता है। लो कैलोरी, हाई प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरे बेबी फूड घर पर ही आसानी से बन जाते हैं।

क्यों वेट लॉस में होता है बेबी फूड कारगर- Why baby food is effective in weight loss बेबी फूड बनाने में बहुत कम फैट, चीनी या नमक का यूज होता है। लो कैलोरी वाले ये फूड प्रोटीन रिच होते हैं, इसलिए इससे पेट देर तक भरा रहता है और भूख नहीं लगती। वहीं, कैलोरी भी इनमें बेहद कम होती है। ऐसे में ये डाइट वेट कम करने में कारगर साबित होती है।

वेट लॉस के लिए बेस्ट है बेबी फूड?- Is Baby Food Best For Weight Loss? वेट कम करने का क्विक तरीका तो बेबी फूड होता है, लेकिन ये स्थाई तरीका नहीं। न ही ये लंबे समय तक लेना सही होता है। बेबी फूड लंबे समय तक बड़े अगर लें तो इससे शरीर में कई विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो सकती है।

जानिए बेबी फूड के नुकसान - baby food side effects बेबी फूड डाइट बंद करते ही वेट बढ़ने लगता है।

सामान्य तौर पर इसे पोषक तत्त्वों से भरपूर बनाना आसान नहीं और ये बड़ों के लिए बहुत फायदेमंद नहीं होता। पोषक तत्वों की कमी हो सकती है।

कम कैलोरी वाला फूड लंबे समय तक लेने से ऊर्जा शरीर में कम होने लगती है।

प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बेबी फूड में होती है, लेकिन ये शरीर की पूरी जरूरत के हिसाब से नहीं होते।

कई बार अधिक प्रोटीन कब्ज का कारण भी बन जाता है। बेबी फूड लेते समय इन बातों का रखें ध्यान- keep these things in mind while taking baby food

बेबी फूड लेते समय पानी का इंटेक बढ़ा दें।

दिन में हर तीन घंटे पर डाइट लेते रहें। एक बाउल बेबी फूड के लिए तीन घंटे से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए।

बेबी फूड के साथ दूध, दही आदि का सेवन करना चाहिए, ताकि अन्य मिनरल्स या विटामिन की कमी पूरक आहर से पूरी होती रहें। ऐसे लोगों को कभी नहीं चुनना चाहिए बेबी फूड डाइट प्लान- Who should not take baby food

ऐसे लोग जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे उन्हें बेबी फूड लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डायबिटीज, बीपी, हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल आदि कि दिक्कत होने पर या प्रेग्नेंसी में ऐसी डाइट एकदम नहीं लेनी चाहिए। ऐसे लोग जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे उन्हें बेबी फूड लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डायबिटीज, बीपी, हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल आदि कि दिक्कत होने पर या प्रेग्नेंसी में ऐसी डाइट एकदम नहीं लेनी चाहिए।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

