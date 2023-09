Covid-19 से होने वाली मौतों के जोखिम को कम करने में सेल थेरेपी कारगर

जयपुरPublished: Sep 19, 2023 05:01:40 pm Submitted by: Manoj Kumar

Cell therapy effective in reducing the risk of deaths due to Covid-19 : एक नए शोध के अनुसार, कोविड-19 रोगियों के इलाज में सेल थेरेपी का उपयोग करने से मृत्यु के जोखिम को 60 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।

Cell therapy effective in reducing the risk of deaths due to Covid-19