बिना दवा लिए तीन महीनों में Diabetes को दी मात, भारतीय मूल के सीएफओ की चमत्कारिक कहानी

Submitted by:

Reverse diabetes without medication : एक भारतीय मूल के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) ने हाल ही में बताया कि कैसे उन्होंने बिना किसी दवा के अपनी मधुमेह (Diabetes) को ठीक किया।

CFO Runs Away from Diabetes: Reversed Diagnosis Without Medication