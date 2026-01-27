Heart Attack News: दाल खाने के बाद आया हार्ट अटैक! बुजुर्ग की मौत से बढ़ी चिंता, जानिए कौन-सी दाल दिल के लिए सुरक्षित है

Dal causing heart attack|फोटो सोर्स – Freepik
Heart Attack News: बिजनौर से सामने आई इस घटना ने रोजमर्रा की खानपान आदतों को लेकर नई चिंता खड़ी कर दी है। उमरी गांव में 56 वर्षीय व्यक्ति की दाल खाने के बाद हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सुबह घर का दरवाजा न खुलने पर पड़ोसियों को शक हुआ, तो अंदर साजिद का शव अकेले पड़ा मिला। पुलिस जांच में किसी तरह की चोट या संघर्ष के निशान नहीं मिले, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दाल खाने से बनी गैस के कारण हार्ट अटैक आया। इस घटना के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या हर दाल दिल के लिए सुरक्षित होती है, खासकर बुजुर्गों के लिए। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉ. अर्जुन राज के अनुसार, जानिए कौन-सी दालें खाना सेहत के लिए फायदेमंद है।
मूंग की दाल को दिल के लिए सबसे सुरक्षित दालों में गिना जाता है। यह हल्की होती है और जल्दी पच जाती है। इसमें फाइबर, प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। स्प्राउट्स के रूप में इसका सेवन करने से पोषक तत्व और बढ़ जाते हैं। सुबह नाश्ते में मूंग दाल लेने से दिनभर एनर्जी बनी रहती है।
मसूर की दाल को सबसे हल्की और आसानी से पचने वाली दालों में माना जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में डायट्री फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रोटीन पाया जाता है। 100 ग्राम मसूर की दाल में करीब 26 ग्राम प्रोटीन होता है। यह कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने में मदद करती है और वजन घटाने वालों के लिए भी अच्छी मानी जाती है। दिल के मरीज इसे सीमित नमक और कम तेल में खा सकते हैं।
तूर की दाल भारतीय घरों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसमें जरूरी एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं। यह दाल एनर्जी देती है और मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। हालांकि हार्ट पेशेंट्स को इसे ज्यादा घी या तड़के के बिना खाना चाहिए।
उड़द की दाल पोषक तत्वों से भरपूर होती है, लेकिन यह थोड़ी भारी होती है। इसमें प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने और त्वचा के लिए इसे फायदेमंद माना जाता है, लेकिन हार्ट मरीजों को इसका सेवन सीमित मात्रा में और हल्के तरीके से पकाकर करना चाहिए।
राजमा को किडनी बीन्स भी कहा जाता है। इसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। 100 ग्राम राजमा में करीब 20 ग्राम प्रोटीन होता है। यह कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है, लेकिन इसे अच्छी तरह भिगोकर और पकाकर ही खाना चाहिए, क्योंकि अधपका राजमा नुकसान पहुंचा सकता है।
