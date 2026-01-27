Heart Attack News: दाल खाने के बाद आया हार्ट अटैक! बुजुर्ग की मौत से बढ़ी चिंता, जानिए कौन-सी दाल दिल के लिए सुरक्षित है

Heart Attack News: बिजनौर से सामने आई इस घटना ने रोजमर्रा की खानपान आदतों को लेकर नई चिंता खड़ी कर दी है। उमरी गांव में 56 वर्षीय व्यक्ति की दाल खाने के बाद हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सुबह घर का दरवाजा न खुलने पर पड़ोसियों को शक हुआ, तो अंदर साजिद का शव अकेले पड़ा मिला। पुलिस जांच में किसी तरह की चोट या संघर्ष के निशान नहीं मिले, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दाल खाने से बनी गैस के कारण हार्ट अटैक आया। इस घटना के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या हर दाल दिल के लिए सुरक्षित होती है, खासकर बुजुर्गों के लिए। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉ. अर्जुन राज के अनुसार, जानिए कौन-सी दालें खाना सेहत के लिए फायदेमंद है।