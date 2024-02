विशेष प्रकार के कैंसर का इलाज अब बिना कीमोथेरेपी के होगा संभव

चंडीगढ़. एक विशेष प्रकार के कैंसर का अब बिना कीमो थेरेपी इलाज हो सकेगा। चंडीगढ़ पीजीआइ के विशेषज्ञों को 15 साल के शोध के बाद ऐसी विधि खोजने में कामयाबी मिली है, जिसने एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया के मरीजों को बिना कीमो दिए पूरी तरह ठीक कर दिया।

Chemotherapy No Longer Necessary for Certain Types of Cancer