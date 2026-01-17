Brain Cancer Treatment: दवा नहीं, अब आपका शरीर खुद बनेगा हथियार! वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया ब्रेन कैंसर का तोड़

Brain Cancer Treatment: ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने बचपन में होने वाले खतरनाक ब्रेन कैंसर के इलाज को लेकर एक नई उम्मीद दिखाई है। शोध में पाया गया है कि दो दवाओं को एक साथ इस्तेमाल करने से इलाज ज्यादा असरदार हो सकता है, बजाय इसके कि उन्हें अलग-अलग दिया जाए।