दो साल से कम उम्र के बच्चों को स्क्रीन देखने की अनुमति नहीं, देखिए बच्चों की उम्र के साथ कितना सीमित होना चाहिए स्क्रीन टाइम

जयपुरPublished: Nov 04, 2023 04:22:09 pm Submitted by: Jaya Sharma

Kids under two shouldn't be allowed any screen time: स्वीडिश एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिशियंस के मुताबिक दो साल से कम उम्र के बच्चों को स्क्रीन पर समय बिताने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तीन से पांच साल के बच्चों के लिए भी स्क्रीन टाइम प्रतिदिन केवल एक घंटे तक सीमित होना चाहिए। स्वीडिश चिकित्सकों के मुताबिक दो साल से कम उम्र के बच्चों को स्मार्टफोन ही नहीं, बल्कि टेलीविजन देखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

स्वीडिश एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिशियन्स की हालिया रिपोर्ट पर गौर करें तो दो साल से छोटे बच्चे स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एसोसिएशन ने माता-पिता से कहा है कि दो से पांच साल की उम्र के बच्चों के लिए दिन में एक घंटा स्क्रीन पर समय देना पर्याप्त है। विशेषज्ञों ने लंबे समय से बच्चों के विकास पर स्क्रीन समय के प्रभाव पर चिंता जताई है। एसोसिएशन की ये नई सिफ़ारिशें राष्ट्रीय नीति निर्माताओं की मदद के लिए डिज़ाइन की गई हैं और इसमें जिम्मेदार मीडिया उपयोग के मार्गदर्शन में माता-पिता की भूमिका पर सलाह भी शामिल है।