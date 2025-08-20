Pregnancy Robot: चीन में बन रहा है ‘प्रेगनेंसी रोबोट’! अब मशीन देगी बच्चे को जन्म

Pregnancy Robot: जब किसी महिला को बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है, तो वह अक्सर सरोगेसी का सहारा लेती है। इसका मतलब है कि कोई दूसरी महिला अपनी कोख में किसी और दंपत्ति का बच्चा पालती है और जन्म देती है। यह प्रक्रिया काफी महंगी और भावनात्मक रूप से भी जटिल होती है। अमेरिका जैसे देशों में इस पर लाखों-करोड़ों रुपये खर्च हो जाते हैं। भारत में भी सरोगेसी को लेकर विवाद और कानूनी पेचिदगियां सामने आती रही हैं।
इसी बीच चीन ने एक ऐसा रोबोट बनाने का दावा किया है, जो सरोगेट मां की जगह ले सकता है। ग्वांगझोऊ शहर की काइवा टेक्नोलॉजी कंपनी ने यह प्रेगनेंसी रोबोट तैयार किया है। इसे कंपनी के संस्थापक डॉ. झांग किफेंग ने डिजाइन किया है। उनका कहना है कि इस रोबोट के अंदर इंसानी गर्भाशय की तरह काम करने वाला आर्टिफिशियल वूम्ब लगाया जाएगा।
डॉ. झांग के मुताबिक, आर्टिफिशियल वूम्ब यानी कृत्रिम कोख की तकनीक पहले से मौजूद है। अब इसे रोबोट के शरीर में फिट किया जा रहा है। रोबोट के पेट में एक खास नली (ट्यूब) होगी। इसके जरिए भ्रूण को वही पोषण और ऑक्सीजन मिलेगा, जैसा किसी इंसानी मां के गर्भ में मिलता है। यह रोबोट पूरे 10 महीने तक बच्चे को गर्भ में पाल सकेगा और उसके विकास की हर जरूरत पूरी करेगा।
अभी अगर कोई दंपत्ति अमेरिका में सरोगेसी करवाता है, तो खर्च करीब 75 लाख रुपये तक आता है। लेकिन इस प्रेगनेंसी रोबोट से बच्चा पलवाने की लागत करीब 14 लाख रुपये बताई जा रही है। यानी यह तकनीक सरोगेसी के मुकाबले काफी सस्ती पड़ सकती है।
ज्यादा खर्च करने की स्थिति में नहीं हैं।