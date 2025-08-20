Pregnancy Robot: चीन में बन रहा है ‘प्रेगनेंसी रोबोट’! अब मशीन देगी बच्चे को जन्म

Pregnancy Robot: जब किसी महिला को बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है, तो वह अक्सर सरोगेसी का सहारा लेती है। इसका मतलब है कि कोई दूसरी महिला अपनी कोख में किसी और दंपत्ति का बच्चा पालती है और जन्म देती है। यह प्रक्रिया काफी महंगी और भावनात्मक रूप से भी जटिल होती है। अमेरिका जैसे देशों में इस पर लाखों-करोड़ों रुपये खर्च हो जाते हैं। भारत में भी सरोगेसी को लेकर विवाद और कानूनी पेचिदगियां सामने आती रही हैं।