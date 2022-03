पुरुषों के लिए संजीवनी बूटी है दालचीनी, शारीरिक दुर्बलता से लेकर मानिसक तनाव तक में है फायदेमंद

Cinnamon is beneficial from erectile dysfunction to metabolism-पुरुषों के लिए दालचीनी संजीवनी बूटी की तरह है। दालचीनी पुरुषों से जुड़ी शारीरिक और मानसिक समस्या में दवा से बेहतर काम करती है।

Published: March 05, 2022 06:59:55 am

दालचीनी का सेवन पुरूषों को जरूर करना चाहिए। खाने में इसक प्रयोग किसी भी रूप में किया जा सकता है। हालांकि, सब्जी या मसाले की जगह अगर इसे दूध के साथ लिया जाए तो इसके फायदे ज्यादा होते हैं। एंटीऑक्‍सीडेंट्स भरपूर दालचीनी केवल सुंगंध के लिए ही नहीं, बल्कि अपने औषधिय गुणों के लिए भी जानी जाती है। पुरषों के शारीरिक क्षमता पर इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ाता है।

पुरुषों के लिए संजीवनी बूटी है दालचीनी

दालचीन को दूध पीने से शरीर को मैग्‍न‍िश‍ियम, पोटैश‍ियम, व‍िटाम‍िन ए, सेलेन‍ियम जैसे पोषक तत्‍व म‍िलते हैं। दालचीनी में एंटी-बैक्‍टीर‍ियल और एंटी-फंगल गुण भी होते हैं।

तो चलिए जानें की पुरुषों के किन समस्याओं में दालचीनी संजीवनी बूटी समान है

1. इरेक्टाइल डिस्फंक्शन - जिन पुरुषों को शीघ्रपतन यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है, उनके लिए दालचीनी सही मायने में संजीवीन बूटी की तरह है। दालचीनी का नियमित सेवन पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या को दूर करती है। इरेक्‍टाइल ड‍िस्‍फंक्‍शन ज्‍यादा एल्‍कोहल लेने या हार्मोन के चलते होती है, लेकिन दालचीनी इस समस्या को दूर करने में बहुत फायदेमंद है।

2. ताकत बढ़ाए - अगर दुर्ब्लता और कजोरी रहती हैं तो परुषों को रोजाना दूध में एक चुटकी दालचीनी पाउडर म‍िलाकर प‍ीना चाहिए। इससे शरीर में एनर्जी आती है। सोने से पहले रात में इसका सेवन करें।

3. ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल - डायबिटीज ग्रस्त पुरुषों को भी दालचीनी का सेवन जरूर करना चाहिए। दालचीनी ब्‍लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने वाली मानी गई है। दालचीनी का पानी या दालचीनी की चाय पीने से शुगर कंट्रोल रहता है। वहीं, जोड़ों के दर्द या सूजन आदि में भी बहुत राहत मिलती है। हड्ड‍ियों में अकड़न आदि दूर करने के लिए इसे दूध के साथ पीना चाहिए।

4. मेटाबॉलिज्म बूस्टर- जिन पुरुषों का मेटाबॉलिक रेट स्लो हैं, उनके लिए दालचीनी बहुत काम की है। ये मेटाबॉल‍िज्‍म बढ़ाने में बहुत उपयोगी है। इससे वेट कम भी आसानी से होता है। वहीं, पुरूषों में अन‍िद्रा की समस्‍या भी दूर करती है। सोने से पहले एक ग‍िलास दूध में दालचीनी का पाउडर डालकर प‍ीना चाहिए।

5. इनफर्टिलिटी -पुरूषों में इनफर्टि‍ल‍िटी की समस्‍या दूर करने के ल‍िए दालचीनी बहुत कारगर है। इसके ल‍िए सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ दालचीनी पाउडर का सेवन कना चाहिए।

6. मानसिक तनाव दूर करने वाला- दालचीनी में मानसिक तनाव दूर करने के भी गुण हैं। दालचीनी में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट फ्री रेडिकल्स से भी शरीर को बचाता है।

7. मूड बनाने वाला- दालचीनी मूड बूस्टर भी होती है। जिन पुरुषों को सेक्स में रुचि नहीं रहती उन्हें दालचीनी वाला दूध रोज रात में पीना चाहिए।

(डिस्क्लेमर: आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सा सलाह जरूर लें। । किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।)





