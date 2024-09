Benefits of coffee : समस्या का समाधान है इस पेय पदार्थ में, दिल के दौरे का खतरा कम कर सकती ही यह एक ड्रिंक

कॉफी को लेकर क्या कहता है अध्ययन What does the study say about coffee? हाल में हुआ अध्ययन कहता है कि तीन कॉफी का सेवन मधुमेह के साथ हृदय रोग के जोखिम को भी 50 प्रतिशत तक कम करती है। सूचो यूनिवर्सिटी के सूज़ौ मेडिकल कॉलेज के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के प्रमुख लेखक चाओफू के ने कहा, “प्रतिदिन तीन कप कॉफी या 200-300 मिलीग्राम कैफीन का सेवन करने से कार्डियोमेटाबोलिक मल्टीमॉर्बिडिटी विकसित होने के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।”

कॉफी हृदय स्वास्थ्य के लिए सही Coffee is good for heart health Coffee is good for heart health कॉफी का नियमित उपयोग टाइप 2 मधुमेह विकसित होने की संभावना कम कर देता है। कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट घटक हृदय स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जिससे स्ट्रोक जैसे हृदय रोगों की संभावना कम हो जाती है। कॉफी के सेवन से लीवर और कोलोरेक्टल कैंसर सहित कुछ कैंसर का जोखिम कम हो जाता है।