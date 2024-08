Cannabis के सेवन से गर्भावस्था के दौरान हो सकती हैं महिलाओं को दिक्कत, हो जाएं सतर्क

Cannabis) को वैध बना रहे हैं, इसलिए यह अधिक खुले तौर पर उपलब्ध है और पहले की तरह कलंकित नहीं है। भ्रूण शराब सिंड्रोम 1970 के दशक में गर्भ में शराब के संपर्क में आने वाले बच्चों के लिए एक जोखिम के रूप में उभरा, और तब से, कई और महिलाओं ने इसके उपयोग से परहेज किया है। नए शोध से पता चलता है कि आश्चर्यजनक रूप से बहुत सी महिलाएं गर्भावस्था के दौरान भांग उपयोग करती हैं। अधिक राज्य भांग () को वैध बना रहे हैं, इसलिए यह अधिक खुले तौर पर उपलब्ध है और पहले की तरह कलंकित नहीं है। भ्रूण शराब सिंड्रोम 1970 के दशक में गर्भ में शराब के संपर्क में आने वाले बच्चों के लिए एक जोखिम के रूप में उभरा, और तब से, कई और महिलाओं ने इसके उपयोग से परहेज किया है।

अमेरिका में Cannabis का दैनिक उपयोग Daily Use of Cannabis in the US मारिजुआना (Cannabis) का उपयोग सभी आबादी में बढ़ रहा है, और गर्भवती महिलाएं भी इसकी नई लोकप्रियता से प्रभावित होने वाला एक और समूह हैं। 1992 से 2022 तक , अमेरिका में मारिजुआना के दैनिक उपयोग की दर 15 गुना बढ़ गई है। इसके अलावा, कई लोग गर्भावस्था के दौरान भांग को प्राकृतिक और सुरक्षित मानते हैं। वे मॉर्निंग सिकनेस के साथ-साथ चिंता और अवसाद जैसे प्रसवपूर्व लक्षणों के इलाज के लिए भी इसका सहारा ले सकते हैं।

Cannabis के सेवन से कितना है मातृ जोखिम What is the maternal risk from cannabis use? मातृ स्वास्थ्य परिणामों पर केंद्रित वोल्फ के शोध में पाया गया कि जिन महिलाओं ने गर्भावस्था के शुरुआती दौर में मारिजुआना (Cannabis) का उपयोग किया था, उनमें गर्भावस्था के कारण उच्च रक्तचाप का खतरा 17% अधिक था, प्रीक्लेम्पसिया का खतरा 8% अधिक था, तथा प्लेसेंटल एब्रप्शन का खतरा 19% अधिक था। यह एक गंभीर जटिलता है जो बच्चे के जन्म से पहले गर्भाशय की दीवार से प्लेसेंटा के अलग होने पर होती है। उन महिलाओं की तुलना में जिन्होंने इस पदार्थ का उपयोग नहीं किया था।

यंग-वोल्फ ने कहा, बढ़ते प्रमाण बताते हैं कि गर्भावस्था के दौरान भांग का सेवन सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि मरीजों को अपने डॉक्टरों से सुरक्षित विकल्पों के बारे में बात करनी चाहिए, जो कि उनके जन्मपूर्व या ओवरलैपिंग लक्षणों पर निर्भर करता है।

Cannabis को लेकर महिलाओं पर किया गया विश्लेषण Analysis done on women regarding cannabis लगभग 60,000 महिलाओं पर किए गए 16 अध्ययनों के विश्लेषण में पाया गया कि गर्भावस्था के दौरान मारिजुआना (Cannabis) का उपयोग करने वाली महिलाओं से जन्मे नवजात शिशुओं में समय से पहले प्रसव का जोखिम बढ़ जाता है तथा जन्म के समय उनका वजन कम हो जाता है।

भ्रूण चिकित्सा विशेषज्ञ टोरी मेट्ज़, एम.डी. ने कहा कि जो लोग गांजे का उपयोग करते हैं, उनके बच्चे आमतौर पर छोटे होते हैं, और यह ऐसी बात है जिसका उल्लेख प्रकाशित साहित्य में बार-बार आता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।