Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

भारत में 1600000 मौतें हर साल! डॉक्टर से जानिए क्यों बढ़ रहा है COPD का ग्राफ?

COPD Deaths in India: भारत में 55 मिलियन COPD मरीज और हर साल 15 लाख मौतें। बढ़ते प्रदूषण, लक्षण, कारण और एक्सपर्ट सलाह के साथ जानें कैसे पहचानें और कैसे बचें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Nov 21, 2025

COPD Deaths in India

COPD Deaths in India (Photo- gemini ai)

COPD Deaths in India: भारत में एक अजीब-सी बीमारी अपने पैर पसार रहा है। यह शोर नहीं करती, लेकिन लोगों की सांसें धीरे-धीरे छीन रही है। इस बीमारी का नाम है COPD (क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज)। यह न हवा में दिखती है, न तुरंत महसूस होती है, लेकिन असर इतना गहरा कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा बोझ उठाना पड़ रहा है। WHO के आंकड़ों के अनुसार, देश में 50–55 मिलियन लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं और हर साल करीब 15 लाख मौतें हो रही हैं। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं एक धीमी, लगातार बढ़ती राष्ट्रीय त्रासदी है।

दिल्ली और आसपास के इलाकों में तो डर हवा में ही घुला हुआ है। AQI 300 से 500 के बीच झूलता रहता है, कई दिनों में 540 तक पहुंच जाता है। लोग इसे सीजनल बोलकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यह सीजन अब सालभर रहने लगा है। गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्री की चिमनियां और हर साल की पराली सब मिलकर हवा को जहरीला बना रहे हैं। इसी का नतीजा है कि COPD की रफ्तार अब अस्थमा, टीबी और निमोनिया से भी आगे निकल गई है।

अब सिर्फ बुजुर्ग नहीं, युवा भी शिकार

दिल्ली के डॉ. हरीश भाटिया बताते हैं कि पहले COPD ज्यादातर बुजुर्ग स्मोकर्स में देखा जाता था, लेकिन अब 20–35 साल के ऑफिस जाने वाले युवाओं की सांसें भी छोटी होने लगी हैं। वे कहते हैं, “बहुत से लोग तो कभी सिगरेट छूते भी नहीं, लेकिन थोड़ी सी वॉक के बाद हांफने लगते हैं। हवा इतनी खराब हो चुकी है कि फेफड़े बिना शोर किए धीरे-धीरे खराब होते जा रहे हैं।” सबसे दुखद बात यह है कि स्पायरोमेट्री जैसे बेसिक टेस्ट अब भी हर क्लिनिक में नहीं होता, इसलिए ज्यादातर लोग तब तक अनजान रहते हैं जब तक फेफड़ों की आधी क्षमता जा नहीं चुकी होती।

घर की रसोई भी खतरा बन रही है

WHO के आंकड़े बताते हैं कि 70 साल से कम उम्र में होने वाली COPD मौतों का 90% हिस्सा गरीब और मध्यम आय वाले देशों में होता है। भारत में लाखों महिलाएं जो सालों तक लकड़ी, कोयला या गोबर के चूल्हे पर खाना बनाती हैं, उनकी सांसों में अनजाने में ही जहर भरता रहता है। उज्ज्वला योजना से मदद मिली है, लेकिन अभी भी करोड़ों घरों में बायोमास का धुआं रोज फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है।

लक्षण कभी भी हल्के में न लें

फोर्टिस नोएडा के डॉ. राहुल शर्मा के अनुसार हल्की सांस फूलना, बार-बार खांसी, सीने में भारीपन, ज्यादा थकान ये सब COPD के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। वे कहते हैं, “सांस फूलना सामान्य नहीं है। फेफड़ों का टेस्ट समय रहते करवाना जरूरी है, वरना नुकसान रुक नहीं पाता।” मेदांता लखनऊ के डॉ. आशीष शुक्ला बताते हैं कि भारत में होने वाले सारे क्रॉनिक रेस्पिरेटरी रोगों में से 76% बोझ अकेले COPD का है।

ये भी पढ़ें

Bulimia Symptoms: क्या है बुलिमिया? ये बीमारी चुपचाप दांत, दिल, पेट और दिमाग कर देती है बर्बाद, जानें शुरुआती लक्षण
स्वास्थ्य
Bulimia Symptoms

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Nov 2025 10:16 am

Hindi News / Health / भारत में 1600000 मौतें हर साल! डॉक्टर से जानिए क्यों बढ़ रहा है COPD का ग्राफ?

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

खट्टी डकार या फिर गले में जलन… इसे गैस समझकर न टालें, हो सकता है Cancer का शुरूआती संकेत

Esophageal Cancer Symptoms
स्वास्थ्य

Bulimia Symptoms: क्या है बुलिमिया? ये बीमारी चुपचाप दांत, दिल, पेट और दिमाग कर देती है बर्बाद, जानें शुरुआती लक्षण

Bulimia Symptoms
स्वास्थ्य

UTI Infection FAQ: बार-बार यूरिन इंफेक्शन से लेकर किडनी स्टोन तक, डॉ. संजय पांडे से जानिए हर समस्या का समाधान

UTI infection symptoms, बार-बार यूरिन इंफेक्शन कारण, UTI treatment ,
स्वास्थ्य

Chronic Disease: ICMR रिपोर्ट, टाइप 2 डायबिटीज से दिल की बीमारी तक… भारत में 56% केस एक ही फैक्टर से जुड़े

chronic diseases in India,ICMR dietary guidelines,Indian Council of Medical Research,
स्वास्थ्य

Eye Cancer Early Signs: कम दिखाई देना, आंखों में जलन… ये हो सकता है गंभीर कैंसर का संकेत!

Eye Cancer Early Signs
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.