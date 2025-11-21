भारत में 1600000 मौतें हर साल! डॉक्टर से जानिए क्यों बढ़ रहा है COPD का ग्राफ?

दिल्ली के डॉ. हरीश भाटिया बताते हैं कि पहले COPD ज्यादातर बुजुर्ग स्मोकर्स में देखा जाता था, लेकिन अब 20–35 साल के ऑफिस जाने वाले युवाओं की सांसें भी छोटी होने लगी हैं। वे कहते हैं, “बहुत से लोग तो कभी सिगरेट छूते भी नहीं, लेकिन थोड़ी सी वॉक के बाद हांफने लगते हैं। हवा इतनी खराब हो चुकी है कि फेफड़े बिना शोर किए धीरे-धीरे खराब होते जा रहे हैं।” सबसे दुखद बात यह है कि स्पायरोमेट्री जैसे बेसिक टेस्ट अब भी हर क्लिनिक में नहीं होता, इसलिए ज्यादातर लोग तब तक अनजान रहते हैं जब तक फेफड़ों की आधी क्षमता जा नहीं चुकी होती।