Bulimia Symptoms: क्या है बुलिमिया? ये बीमारी चुपचाप दांत, दिल, पेट और दिमाग कर देती है बर्बाद, जानें शुरुआती लक्षण

हर व्यक्ति में लक्षण अलग हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये संकेत दिखाई देते हैं। एक बार में बहुत ज्यादा खाना, खाने के तुरंत बाद उल्टी करना। वजन और शरीर के आकार को लेकर ज्यादा चिंता करना। खाने पर कंट्रोल न होना और खाने के बाद गिल्टी फील होना। लो सेल्फ-एस्टीम या फिर मूड स्विंग, डिप्रेशन, एंग्जायटी महिलाओं में पीरियड्स अनियमित होना। कब्ज, कमजोरी, चक्कर आना या गाल सूज जाना, आंखें लाल होना, दांत खराब होना इसके लक्षण है।