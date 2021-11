अफ्रीका में कोरोना ने दुनिया को फिर डराया करीब 87 लाख लोग संक्रमित

दक्षिण अफ्रीका में कोरोना ने एक बार फिर अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है ।अफ्रीकी संघ एयू की विशेष स्वास्थ्य एजेंसी अफ्रीका एनआईसीडी ने कहा कि अफ्रीका में शुक्रवार दोपहर तक कोरोना वायरस के पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर 8,616,912 तक पहुंच गई। ये जानकारी पूरे महाद्वीप में महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 222,301 हो गई है। पहले जहां 100 केस रोज आते थे वही अब 1200 केस डेली आ रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में पाया गया नया कोविड-19 वेरिएंट बी.1.1.529 मुख्य रूप से 25 वर्ष से कम आयु के लोगों को प्रभावित कर रहा है।

Corona scares the world again in Africa, about 87 lakh people infected