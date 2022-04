Corona virus Attack- आंखों पर कोरोना का हो रहा अटैक, ये 3 लक्षण दिखते ही कराएं टेस्ट

Covid eye related symptoms: कोरोना वायरस की चौथी लहर (Covid 4th wave) तेजी से चल पड़ी है और अब वायरस आंखों पर भी अटैक कर रहा है।

Published: April 15, 2022 08:16:11 am

कोरोना वायरस (Coronavirus pandemic) का एक्सई वेरिएंट नए-नए तरीके से शरीर के अंगों को प्रभावित कर रहा है। डायरिया, उल्टी, बुखार के बाद अब इसका अटैक आंखों में भी हो रहा है। कोरोना के मरीज अलग-अलग लक्षण के साथ डॉक्टर्स के सामने आ रहे हैं। खास बात ये है कि कोरोना के लक्षण बेहद सामान्य बीमारियों से मिलते जुलते हैं, इसलिए इन्हें तुंरत पहचानना आसान नही हो रहा।

Corona Virus Eyes Attack Symptoms Pink Eyes Pain and Dryness

कोरोना के नए मामलों में आंखों में संक्रमण नजर आने लगा है। अगर आंखों में कुछ विशेष बदलाव या तकलीफ हो तो उसे नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से मिलें। तो चलिए जानें कि कोविड के आंखों पर कौन से लक्षण नजर आएं तो आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

कोरोना संक्रमण का आंखों पर लक्षण- symptoms of corona on eyes आंखों में दर्द होना - Pain in Eyes

एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि आंखों में दर्द कोरोना का एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा आंखों में खुजली होना भी इसके लक्षण हो सकते हैं।

ड्राय आईज का होना- Dry Eyes

कोरोना होने पर मरीज की आंखों में सूखापन भी नजर आ रहा है। आंखों में दर्द, पानी गिरना या गड़न का कारण कोरोना का संकेत भी है। हालांकि, ड्राई आइज भी बेहद कॉमन समस्या है, ऐसें में दोनों के बीच अंतर आसान नहीं और केवल कोविड टेस्ट से ही इसका पता चल सकता है।

पिंक आईज नजर आना- Pink Eyes

WHO का कहना है कि पिंक आई या कंजक्टिवाइटिस कोरोना का एक संभावित लक्षण है। एक शोध में पाया गया है कि आंसूओं में कोरोना वायरस आरएनए पाया गया है। इसके साथ मरीज को बुखार, थकान या सांस से जुड़े लक्षण नहीं दिखते, जो संदेह का कारण हो सकते हैं।

लक्षण दिखने पर क्या करें- What to do when Corona symptoms appear

कोरोना के सामान्य लक्षणों के अलावा आंखों से जुड़े यह लक्षण नजर आ रहे तो आप कोविड की जांच कराएं और डॉक्टर से संपर्क करें।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

