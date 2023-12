कोरोना गले की आवाज भी छीन सकता है, रिसर्च में हुआ खुलासा

पेडियाट्रिक जर्नल में प्रकाशित एक अनुसंधान ने खुलासा किया है कि कोरोना वायरस के प्रभाव से सिर्फ टेस्ट और गंध ही नहीं, बल्कि गले की आवाज भी प्रभावित हो सकती है। इसे "वोकल कॉर्ड पैरालिसिस" कहा जाता है, जो एक नई तथा अद्वितीय पहलु है जो कोरोना संक्रमण के साथ जुड़ी हुई है।

COVID-19 can also take away your voice, research reveals