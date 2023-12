कोरोना का नया खतरा: हर बार संक्रमण बढ़ाता है लॉन्ग कोविड का खतरा!

Submitted by:

कोरोना का टीका लगने के बावजूद बार-बार संक्रमण का खतरा बना हुआ है। अब एक चिंताजनक बात सामने आई है कि हर बार संक्रमण होने से लॉन्ग कोविड का खतरा बढ़ जाता है। लॉन्ग कोविड शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकता है और महीनों या सालों तक परेशान कर सकता है।

COVID-19: Each infection increases the risk of long COVID!