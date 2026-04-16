Cucumber Water vs Lemon Water: खीरे का पानी या नींबू पानी? गर्मी में क्या पिएं, जानें कौन है ज्यादा फायदेमंद

रिसर्च (Acta Entomologica and Zoology जर्नल) के अनुसार, खीरे में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो इसे गर्मियों के लिए परफेक्ट बनाती है। जब खीरे को पानी में डालकर पिया जाता है, तो यह और भी ज्यादा हाइड्रेटिंग बन जाता है। खीरे का पानी शरीर को ठंडक देता है और गर्मी से राहत दिलाता है। इसमें पोटैशियम जैसे मिनरल्स होते हैं, जो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। पेट के लिए हल्का होता है, खासकर गर्मियों में जब पाचन कमजोर हो जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं।