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Cucumber Water vs Lemon Water: खीरे का पानी या नींबू पानी? गर्मी में क्या पिएं, जानें कौन है ज्यादा फायदेमंद

Cucumber Water vs Lemon Water: गर्मियों में हाइड्रेशन के लिए खीरे का पानी और नींबू पानी दोनों फायदेमंद हैं। जानें इनके फायदे, अंतर और कौन सा ड्रिंक आपके लिए बेहतर है।

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भारत

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Dimple Yadav

Apr 16, 2026

Cucumber Water vs Lemon Water

Cucumber Water vs Lemon Water (photo- chatgtp)

Cucumber Water vs Lemon Water: गर्मी का मौसम आते ही शरीर में पानी की कमी तेजी से होने लगती है। 40°C तक पहुंचते तापमान में पसीना ज्यादा आता है, जिससे शरीर जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता है। इसका असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं, बल्कि दिमाग, फोकस और एनर्जी लेवल पर भी पड़ता है। इसलिए सिर्फ पानी पीना ही नहीं, बल्कि सही तरीके से हाइड्रेट रहना जरूरी है।

खीरे का पानी (Cucumber Water) क्या है और कैसे करता है फायदा?

रिसर्च (Acta Entomologica and Zoology जर्नल) के अनुसार, खीरे में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो इसे गर्मियों के लिए परफेक्ट बनाती है। जब खीरे को पानी में डालकर पिया जाता है, तो यह और भी ज्यादा हाइड्रेटिंग बन जाता है। खीरे का पानी शरीर को ठंडक देता है और गर्मी से राहत दिलाता है। इसमें पोटैशियम जैसे मिनरल्स होते हैं, जो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। पेट के लिए हल्का होता है, खासकर गर्मियों में जब पाचन कमजोर हो जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं।

नींबू पानी (Lemon Water) के फायदे

International Journal of Innovative Research की स्टडी के मुताबिक, नींबू में विटामिन C भरपूर मात्रा में होता है, जो इम्युनिटी बढ़ाने में मदद करता है। नींबू पानी शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। पाचन को बेहतर बनाता है। स्वाद बढ़ाता है, जिससे आप ज्यादा पानी पी पाते हैं। कम कैलोरी होने के कारण वजन कंट्रोल में मदद करता है। लेकिन ध्यान रखें, ज्यादा नींबू पानी पीने से कुछ लोगों में एसिडिटी भी हो सकती है।

Cucumber Water vs Lemon Water: कौन है बेहतर?

दोनों ही ड्रिंक गर्मियों में बहुत फायदेमंद हैं, लेकिन इनके फायदे थोड़े अलग हैं:

हाइड्रेशन के लिए: दोनों अच्छे हैं, लेकिन खीरे का पानी ज्यादा ठंडक देता है

स्वाद के लिए: नींबू पानी ज्यादा रिफ्रेशिंग लगता है

पेट के लिए: खीरे का पानी ज्यादा हल्का और आरामदायक होता है

मिनरल्स के लिए: खीरे का पानी थोड़ा ज्यादा फायदेमंद है

किसे चुनें?

अगर आपको ठंडक और हल्का ड्रिंक चाहिए, तो खीरे का पानी बेहतर है। अगर आप पानी कम पीते हैं और स्वाद चाहते हैं, तो नींबू पानी चुनें।

क्या दोनों साथ में पी सकते हैं?

हां, आप दोनों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि दिनभर में बारी-बारी से दोनों पीएं और कुल पानी की मात्रा का ध्यान रखें। याद रखें, गर्मियों में सबसे जरूरी है शरीर को हाइड्रेट रखना। खीरे और नींबू दोनों ही आपके लिए फायदेमंद हैं, बस सही मात्रा और सही समय का ध्यान रखें।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Published on:

16 Apr 2026 03:07 pm

Hindi News / Health / Cucumber Water vs Lemon Water: खीरे का पानी या नींबू पानी? गर्मी में क्या पिएं, जानें कौन है ज्यादा फायदेमंद

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