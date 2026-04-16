Morning Stiffness Alert: सुबह जोड़ों में अकड़न, दोपहर तक ठीक हो जाता है दर्द? छिपी हो सकती है ये गंभीर बीमारी

साधारण जोड़ों का दर्द आमतौर पर काम करने से बढ़ता है, लेकिन RA में ठीक उल्टा होता है। इसमें सुबह उठते ही या लंबे समय तक एक जगह बैठे रहने के बाद जकड़न ज्यादा होती है, जो 45 मिनट या उससे ज्यादा समय तक रह सकती है। यह बीमारी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही जोड़ों पर हमला करने लगता है। रिसर्च के अनुसार, इसके पीछे जेनेटिक, हार्मोनल और पर्यावरणीय कारण हो सकते हैं।