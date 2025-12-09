Travel Stiffness Tips: फ्लाइट में बैठते ही शरीर क्यों टूटने लगता है? ये 4 फैक्ट्स सबको जानने चाहिए!

Travel Stiffness Tips: हम सब फ्लाइट को बस एक नॉर्मल सफर की तरह लेते हैं। बोर्डिंग पास लिया, सीट पर बैठ गए, हेडफोन लगाए, मोबाइल चलाया… बस काम खत्म! लेकिन आपके शरीर के लिए ये इतना आसान नहीं होता। ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ अजिंक्य देसाले बताते हैं कि 30,000 फीट की ऊंचाई पर आपका शरीर एक तरह की स्ट्रेस टेस्ट से गुजरता है। कम हवा का दबाव, बहुत कम नमी, लंबे समय तक बैठना, ये सब आपकी मांसपेशियों और जोड़ों पर काफी असर डालते हैं। कई लोग लैंड करते ही गर्दन दुखना, पीठ जकड़ना, घुटनों में खिंचाव या टखनों में सूजन जैसी दिक्कतें महसूस करते हैं। यहां जानिए फ्लाइंग आपके शरीर को सबसे ज्यादा कहां चोट करती है और बचने के आसान तरीके।