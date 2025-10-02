Stress Control Tips: अब रोज का तनाव मिनटों में हो सकता है छूमंतर, वैज्ञानिकों ने बताया स्ट्रेस कम करने का नया तरीका

विशेषज्ञों का सुझाव है कि नियंत्रण की भावना को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना चाहिए। जो चीजें हमारे नियंत्रण में हैं, उन्हें पहचानना और उन पर ध्यान केंद्रित करना सबसे जरूरी है। यह तरीका रोजाना की परेशानियों से निपटने और मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करता है। हालांकि इस स्टडी का फोकस मुख्य रूप से डेली स्ट्रेस पर था, लेकिन शोधकर्ता अब यह भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह दृष्टिकोण क्रॉनिक तनाव यानी लंबे समय तक बने रहने वाले तनाव के दुष्प्रभावों को भी कम कर सकता है।