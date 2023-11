New Research: गर्भनाल काटने में 2 मिनट की देरी से बच सकती है 91% नवजातों की जान, आयरन के लेवल में नहीं आती कमी

नई दिल्ली Nov 17, 2023 Swatantra Mishra

New Report regarding saving of newborn Babies: दो महिला शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि गर्भनाल काटने में देरी से नवजातों की मृत्यु दर में कमी आ सकती है। गर्भनाल देरी से काटने से आयरन स्तर में कमी नहीं आने से बच्चे का स्वास्थ्य ज्यादा बेहतर होगा।