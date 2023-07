Dengue Alert: पपीते का रस और गिलोय प्लेटलेट्स बढ़ाने में मदद नहीं करते है? कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं

जयपुरPublished: Jul 17, 2023 02:57:27 pm Submitted by: Manoj Kumar

Papaya juice and Giloy do not help in increasing platelets : ऐसे कई अनियमित अध्ययन हुए हैं जो प्लेटलेट्स में वृद्धि के मामूली स्तर को दर्शाते हैं। लेकिन डेंगू के मामलों में गिरावट अचानक और बड़े पैमाने पर हो सकती है और ऐसे मामलों में जटिलताओं को रोकने के लिए रोगी को तत्काल प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता हो सकती है।

Health News : Papaya juice and Giloy do not help in increasing platelets

Papaya juice and Giloy do not help in increasing platelets : ऐसे कई अनियमित अध्ययन हुए हैं जो प्लेटलेट्स में वृद्धि के मामूली स्तर को दर्शाते हैं। लेकिन डेंगू के मामलों में गिरावट अचानक और बड़े पैमाने पर हो सकती है और ऐसे मामलों में जटिलताओं को रोकने के लिए रोगी को तत्काल प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता हो सकती है।