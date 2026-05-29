Roll on Side Effects: गर्मियों में धड़ल्ले से लगा रहे हैं डियो और रोल-ऑन? डर्मेटोलॉजिस्ट से जानिए अंडरआर्म्स ब्लॉक होना स्किन के लिए है कितना नुकसानदेह

डॉ. पुनीत अग्रवाल बताते हैं कि सबसे पहले हमें दो अलग-अलग प्रोडक्ट्स का अंतर समझना होगा। नॉर्मल डियोडरेंट सिर्फ पसीने की बदबू को छुपाते हैं, लेकिन जो रोल-ऑन या स्प्रे पसीना आने से रोकते हैं, उन्हें एंटीपर्सपिरेंट (Antiperspirant) कहा जाता है। इन एंटीपर्सपिरेंट और रोल-ऑन में एल्युमिनियम कंपाउंड्स (Aluminum Compounds) और जिरकोनियम जैसे एक्टिव इंग्रीडिएंट्स का इस्तेमाल होता है। जब आप इन्हें अंडरआर्म्स पर लगाते हैं, तो ये पसीना निकालने वाली ग्रंथियों (Sweat Glands) के मुंह पर जाकर एक अस्थाई प्लग या जेल की परत बना देते हैं। नतीजा यह होता है कि पसीना बाहर नहीं आ पाता और स्किन सूखी रहती है।