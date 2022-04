शुगर नहीं हो रही कंट्रोल? तो 5 रुपये की ये ग्रीन ड्रिंक खाली पेट पीने की डाल लें आदत, तुरंत दिखेगा असर

क्या आपकी दवा भी बढ़ते हुए ब्लड शुगर को कम करने में नाकाम हो रही है, तो परेशान न हों। बस पांच रुपये में बनने वाली एक ग्रीन ड्रिंक से आपका शुगर कंट्रोल में आ सकता है।

Published: April 18, 2022 07:15:30 am

डायबिटीज को कंट्रोल करना आसान नहीं है, लेकिन कुछ हर्बल चीजों को रोज डाइट में शामिल किया जाए तो इसे कंट्रोल करना आसान हो सकता है। ब्लड शुगर को कम करने में डाइट के साथ एक्सरसाइज का विशेष महत्व होता है। लेकिन इसके साथ अगर कुछ हर्बल मेडीसिन ली जाएं तो इसे कंट्रोल में रखना और आसान हो सकता है। तो चलिए आपको आज एक ऐसी ही हर्बल मेडिसिन घर पर बनाने की विधि बताएं, जो बेहद आसानी से बन जाएगी।

Diabetes Blood Sugar Control Green Drink

ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है धनिया-Coriander Controls Blood Sugar आपको जानकार आश्चर्य होगा कि पांच रुपये में मिलने वाला धनिया आपके शुगर को कंट्रोल करने की रामबाण दवा है। सुबह खाली पेट हरे धनिए का रस या सूखी धनिया के बीज का पानी पीने भर से आपको ब्लड शुगर के बढ़ते रहने की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। हरा धनिया बॉडी से शुगर के स्‍तर को कम करने में सहायक होता है और बॉडी में इन्‍सुलिन बनने लगता है।

धनिया में मौजूद पोषक तत्व शरीर के लिए जरूरी- Nutrients present in Coriander are essential for the body धनिया के हरे ताजे पत्ते फास्फोरस (phosphorus), कैल्शियम (calcium), मैग्नीशियम (magnesium), पोटेशियम (potassium), सोडियम (sodium), विटामिन ए, बी, सी, और के (vitamin A,B,C,K) जैसे पोषक तत्वों से भरपूर हैं। धनिये के पत्ते और बीज दोनों का इस्तेमाल करना लाभकारी होता है, लेकिन हरी धनिया का प्रयोग औषधिय रूप में ज्यादा कारगर होता है।

ऐसे बनाएं हरे धनिये से औषधिय ड्रिंक-How to make medicinal drink from Coriander

हरा धनिया धोकर साफ कर लें अब उसमें एक गिलास पानी मिक्स कर उबाल लें। अच्छे से उबाल आने के बाद इस पानी में आप काला नमक और नींबू का रस मिलका कर रोज पीएं।

इन बीमारियों में भी धनिया का ड्रिंक है फायदेमंद-Coriander drink is beneficial in these diseases too

धनिया का ये पानी केवल डायबिटीज ही नहीं, बल्कि पाचन संबंधित दिक्कतों, वेट लॉस, थायरॉयड, बीपी में भी बहुत काम आता है। ये पानी सूजन कम भी कतरा है।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें