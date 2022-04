Health Tips: जानिए डायबिटीज कैसे नींद को करता है प्रभावित? नींद की पूर्ती के लिए फॉलो करें इन 5 आसान से टिप्स को

Health Tips: क्या आपको पता है कि डायबिटीज का नींद के ऊपर भी असर पड़ता है। यदि नींद की समस्या रहती है तो उसे अनदेखा न करें।



डायबिटीज की समस्या होने पर अक्सर व्यक्ति को नींद से जुड़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके होने के पीछे व्यक्ति की नींद बार-बार खुल जाना, सोने में कठनाई महसूस होना, बार बार वाशरूम आना जैसे अनेकों दिक्क्तों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं डायबिटीज के पेशेंट को खतरा रहता है कि शरीर में पानी की कमी हो जाए तो वे जल्दी डिहाइड्रेट भी हो सकते हैं।

diabetes patient must follow these tips for good sleep