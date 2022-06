Diabetes in Hindi: शुगर की बीमारी में ऐसा होना चाहिए डिनर, जानें किन चीजों को रखें अपनी प्लेट से दूर

Diabetes in Hindi: आज के समय में ज्यादातर लोग डायबिटीज के शिकार हो रहे है। डायबिटीज होने पर डायबिटीज के मरीजों को अपने खान-पान पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत होती है। ऐसे में डायबिटीज के मरीज को ये पता होना चाहिए कि क्या खाना चाहिए और किससे परहेज करना चाहिए

Diabetes in Hindi: आजकल की बदलती लाइफस्टाइल और खानपान की वजह से ज्यादातर लोग डायबिटीज की बीमारी के शिकार हो रहे है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, जिसमें शुगर लेवल का कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी होता है। शुगर लेवल बढ़ने पर डायबिटीज के मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जो सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में डायबिटीज के मरीजों को विशेष रूप से अपनी डाइट पर ध्यान देने की जरुरत होती है। ऐसे में उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनके लिए क्या खाना सही होता और किससे परहेज करना चाहिए। तो आइए जानते है डायबिटीज के मरीजों को क्या खाना चाहिए और नहीं

Dinner to be taken by diabetic patients, keep these foods out of your