Health Tips: आप भी पीते हैं जरूरत से ज्यादा दूध तो हो जाइए सावधान, सेहत को हो सकती हैं ये गंभीर बीमारियां

Health Tips: बहुत से लोग दूध को फ़ायदेमन्द समझ के ज्यादा मात्रा में पीना पसंद करते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में इसके सेवन से कई प्रकार कि समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जैसे कि अपच, पेट दर्द, पेट में गैस आदि।

Health Tips: दूध कैल्शियम का बेहद अच्छा सोर्स होता है, इसके सेवन से शरीर से जुड़ी कई समस्याएं दूर होती जाती हैं। माना जाता है कि रोजाना एक गिलास दूध के सेवन से हड्डियों में मजबूती आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ज्यादा मात्रा में इसका सेवन नुकसानदेह भी हो सकता है। इससे पेट से लेकर बेली फैट बढ़ने तक कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सिमित मात्रा में ही दूध का सेवन करना चाहिए।

जानिए रोजाना इसके सेवन से शरीर को कौन-कौन से नुकसान झेलने पड़ सकते हैं।

disadvantage of drinking too much milk in hindi