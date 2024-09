Disadvantages of drinking water : खड़े होकर पीनी पीने की आदत कर सकती है आपकी किडनी को खराब

Do not drink water while standing : शरीर स्वस्थ रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि फिटनेस विश्लेषकों ने दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है। पानी (Water) पीने से हमारा शरीर हाइड्रेटेड रहता है, जो कई बीमारियां दूर करता