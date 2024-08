Paneer खाने वाले हो जाए सावधान, इन लोगों के लिए हो सकता है पनीर खाना हानिकारक

इनके लिए पनीर खाना हो सकता है घातक : Eating Paneer can be fatal for these people लैक्टोज इंटोलरेंस वाले लोग – लैक्टोज एक चीनी है जो स्वाभाविक रूप से दूध और दूध से बने उत्पादों, जैसे कि पनीर या आइसक्रीम में पाई जाती है। पनीर दूध से बनाया जाता है, जिसमें लैक्टोज की मात्रा होती है. अगर आपको लैक्टोज इंटोलरेंस है, तो पनीर खाने से आपके पेट में दर्द, गैस और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

किडनी के रोग से पीड़ित लोग – जिन लोगों को किडनी की समस्या से ग्रसित होते हैं। उनको कई चीजें खाने के लिए मना किया जाता है और उनमें से पनीर भी एक है क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है और किडनी के मरीजों को प्रोटीन का ज्यादा सेवन से मना किया जाता है। पनीर में मौजूद प्रोटीन किडनी पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है, जिससे उनकी स्थिति और भी खराब हो सकती है।

मोटापे से ग्रस्त लोग – जो लोग मोटापे से परेशान है उनके लिए पनीर एक श्राप है क्योंकि पनीर में कैलोरी और फैट की मात्रा अधिक होती है, जो वजन बढ़ाने में योगदान कर सकता है।