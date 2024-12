सर्दियों में प्रतिदिन नहाने के नुकसान

Disadvantages of Bathing In Cold Everday: विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रतिदिन नहाना आपकी त्वचा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यदि आप प्रतिदिन नहाते हैं तो आपके अच्छे बैक्टीरिया निकल जाते हैं और आपको कई समस्या होने लग जाती है।

जयपुर•Dec 02, 2024 / 01:46 pm• Puneet Sharma

Disadvantages of Bathing In Cold Everday

Disadvantages of Bathing In Cold Everday: सर्दी ने बढ़ोतरी शुरू कर दी है। इससे बचने के लिए लोगों ने अपने बचाव भी शुरू कर दिए है। कई लोग इससे बचने के लिए नहाना बंद कर देते हैं तो कई लोग गर्म पानी से नहाना शुरू कर देते हैं। सर्दी के मौसम में लोगों का बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं करता है और जब बता नहाने की आती है तो लोगों के नाम से कंपकपी होने लगती है। कई लोग प्रतिदिन नहाना सही बताते हैं तो कई लोग इसे गलत। लोग कहते हैं कि यदि आप प्रतिदिन नहाते हैं तो खुद को साफ रख सकते हैं। लेकिन साइंस कहती है कि प्रतिदिन नहाना (Disadvantages of Bathing In Cold Everday) आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाना है।

प्रतिदिन नहाने को लेकर विशेषज्ञों की राय : Experts’ opinion on bathing every day विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतिदिन नहाना आपकी त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है। कई स्टडीज कहती है कि यदि आप जिम नहीं जा रहे हैं और आपके पसीना नहीं आ रहा है या आप धूल मिट्टी से दूर है तो रोज नहाना आपके ​लिए जरूरी नहीं है। यदि आप सर्दियों में रोज नहाते हैं तो इसके आपको नुकसान हो सकते हैं। यह भी पढ़ें सर्दियों में गर्म पानी से नहाना, सही है या गलत सर्दियों में प्रतिदिन नहाने के नुकसान : Disadvantages of Bathing In Cold Everday गुड बैक्टीरिया निकल जाते हैं शोध कहती है कि हमारी त्वचा अच्छे बैक्टीरिया भी पैदा करती है और इनकी वजह से ही हमारी त्वचा सही रहती है। जब आप प्रतिदिन नहाते (Disadvantages of Bathing In Cold Everday) हैं तो आपके अच्छे बैक्टीरिया निकल जाते हैं और आपको कई समस्या होने लग जाती है। शोध कहती है कि हमारी त्वचा अच्छे बैक्टीरिया भी पैदा करती है और इनकी वजह से ही हमारी त्वचा सही रहती है। जब आप प्रतिदिन नहाते () हैं तो आपके अच्छे बैक्टीरिया निकल जाते हैं और आपको कई समस्या होने लग जाती है। नाखूनों को होती है हानि सर्दियों में प्रतिदिन नहाना (Disadvantages of Bathing In Cold Everday) आपके नाखूनों के लिए हानिकारक हो सकता है। जब आप ठंड से बचने के लिए गर्म पानी का उपयोग करते हैं तो इससे नाखूनों को नुकसान होता है। इसका कारण यह है कि नहाते समय नाखून पानी को सोख लेते हैं जिसकी वजह से उनकी कुदरती चमक गायब होने लगती है। जिसके कारण वह सूखे और कमजोर होने लगते हैं। त्वचा में रूखापन कई त्वचा विशेषज्ञों का मानना है कि सर्दियों में प्रतिदिन गर्म पानी से स्नान करने से आपकी त्वचा को गंभीर नुकसान हो सकता है। वास्तव में, गर्म पानी के संपर्क में आने से त्वचा में मौजूद प्राकृतिक तेल समाप्त हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप त्वचा सूखी और फटी हुई हो जाती है। इम्यूनिटी कमजोर होती है सर्वेक्षण के अनुसार, सर्दियों में प्रतिदिन स्नान (Disadvantages of Bathing In Cold Everday) करने से आपकी प्रतिरोधक क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ठंड के मौसम में नियमित रूप से नहाने से आपकी इम्युनिटी कमजोर हो सकती है। इसके साथ ही, हर दिन स्नान करने से पानी की अत्यधिक बर्बादी होती है। इस प्रकार, यदि आप रोजाना स्नान नहीं करते हैं, तो आप पानी की बचत में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। यह भी पढ़ें Fatty Liver में अद्भूत है इन 6 चीजों के फायेद, नहीं भूले डाइट में शामिल करना डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।