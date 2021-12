health care इन सब चीजों को करें अपने भोजन में शामिल शरीर होगा मजबूत कई बीमारियों से मिलेगी राहत

भोजन हमारे जीवन का सब से खास हिस्सा है भोजन के बिना जीवन की कामना करना नामुमकिन है । हममें से कई लोग भोजन को लेकर बड़े कॉन्शियस होते है. किसी को खाने में स्वाद चाहिए तो कोई चाहता है कि खाने का प्रेजेंटेशन अच्छा हो। वहीं कई लोगों की आदतें तो और भी अजीब होती हैं। किसी को आलू के चिप्स चटनी के साथ मिलाकर खाने में ही मजा मिलता है लेकिन जब बात पोषक तत्व लेने की हो तो ये बेअसर हो जाते हैं।

नई दिल्ली : भागमभाग भरी लाइफस्टाइल और हमारे खानपान की आदतों के कारण आज कोई न कोई किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा है। वजह है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी। इसमें कोई शक नहीं कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अच्छी डाइट और उचित लाइफस्टाइल की जरूरत है। ऐसे में फिट और सेहतमंद बने रहने के लिए खानपान में कुछ बदलाव लाना बेहद जरूरी है। आइए जानें ऐसी चीजों के बारे में जो प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती हैं। कुछ चीजें ऐसी भी है जिनको एक साथ खाने से आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होता है ।

