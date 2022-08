Health Tips: सेब खाने के बाद भूलकर भी न करें इन चीजों का सेवन, फायदे की जगह सेहत को हो सकता है नुकसान

Apple Side Effects: सेब का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। सेब कई सारे गुणों से भरपूर होता है। लेकिन सेब खाने के बाद कुछ चीजों का सेवन करने से सेहत को फायदे की जगह नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में इन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए।

Apple Side Effects: सेब का सेवन करने से सेहत को कई तरह के लाभ मिलते हैं। लोगों को रोजाना एक सेब खाने की सलाह दी जाती है। सेब में विटामिन बी6, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम, फास्फोरस और मैंगनीज के गुण पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। सेब कई आपको बीमारियों से रखने में मदद करता है। लेकिन सेब फायदे की जगह आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है। जी हां, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका सेवन सेब के साथ या खाने के बाद करने पर सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में आपको सेब खाने के बाद इन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। तो आइए जानते हैं किन चीजों का सेवन सेब खाने के बाद भूलकर भी नहीं करना चाहिए

Do not consume these things after eating apple