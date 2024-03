खतरनाक! डॉक्टरों की चेतावनी: Dry Ice और Liquid Nitrogen का सेवन न करें

Submitted by:

डॉक्टरों ने मंगलवार को कहा कि सूखी बर्फ और तरल नाइट्रोजन (Liquid nitrogen) का सेवन सुरक्षित नहीं है। यह चेतावनी गुरुग्राम में हुई एक डरावनी घटना के बाद सामने आई है, जहां गलती से पांच लोगों को मुंह में रखने के लिए सूखी बर्फ परोस दी गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

Dry Ice and Liquid Nitrogen Not Meant for Eating, Doctors Warn