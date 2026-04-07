भूलने से पहले दिखते हैं Dementia के ये संकेत! 3 शुरुआती लक्षण जिन्हें न करें नजरअंदाज

Dementia Early Symptoms: जब भी हम Dementia के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले याददाश्त कमजोर होना ही दिमाग में आता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके शुरुआती संकेत कई बार याददाश्त से पहले ही दिखने लगते हैं, और लोग इन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। Alzheimer's Research UK के मुताबिक, शुरुआती लक्षण इतने हल्के होते हैं कि लोग उन्हें “उम्र का असर” समझ लेते हैं। लेकिन अगर ये बदलाव बार-बार होने लगें, तो सावधान हो जाना चाहिए।