बच्चों के ऑटिज्म का जल्दी इलाज क्यों जरूरी है?

विशेषज्ञों का कहना है कि ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के लिए जल्दी शुरुआत यानी शुरुआती उपचार उनके कौशल विकास में मदद कर सकता है, परेशानियों को कम कर सकता है और उनका भविष्य बेहतर बना सकता है।

Early Intervention the Key to Better Outcomes for Autism