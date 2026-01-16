UPF Side Effects: आपकी थाली में रखा ‘रेडी-टू-ईट’ खाना घटा रहा है आपकी उम्र, जानें नई रिसर्च का बड़ा खुलासा!

अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड खाने के ऐसे पदार्थ होते हैं जो बाहर फैक्ट्री में कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरते हैं। इनमें नमक, तेल और चीनी तो ज्यादा मात्रा में होते ही हैं, इसके साथ इनमें ऐसे भी एडिटिव्स मिलाए जाते हैं जो आम लोगों की रसोई में नहीं मिलते हैं। अब बात आती है कि ऐसे खाद्य पदार्थों की पहचान कैसे करें? तो यह बहुत साधारण सी बात है। डिब्बे बंद सामग्री वाले पदार्थों में कई उत्पाद ऐसे होते हैं, जिन पर उपलब्ध तत्वों की जो सूची होती है वह हमारी समझ से बाहर होती है। यानी उन पर लिखे नाम हमारी समझ से परे होते हैं, जैसे कि एमल्सीफायर, फ्लेवर एनहांसर। अगर आपको ऐसे नाम दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए वे UPF होते हैं।