याददाश्त कमजोर हो रही है? ये सस्ता Snacks भूलने की समस्या को कर सकता है दूर

Memory Boosting Snacks: आजकल मार्केट में ढेर सारे सप्लीमेंट्स मिलते हैं जो याददाश्त बढ़ाने और दिमाग तेज करने का दावा करते हैं। लेकिन सच ये है कि दिमाग की सेहत के लिए आपको महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं। हां, बस सही स्नैक रोजाना खाने की आदत डालें। नीदरलैंड्स के Maastricht University Medical Center के शोधकर्ताओं ने पाया है कि एक आम स्नैक मूंगफली (Peanuts) दिमाग की नसों और स्मरण शक्ति (Memory) दोनों को बेहतर बना सकता है। और ये स्नैक आपके बजट पर भी भारी नहीं पड़ेगा, शायद ये आपके घर की पैंट्री में ही मौजूद हो।
शोध में 60 से 75 साल के 31 स्वस्थ बुजुर्गों ने 16 हफ्तों तक 60 ग्राम मूंगफली रोजाना खाई। इसे सुबह या दोपहर में खाया जा सकता था, चाहे पूरे हिस्से में या छोटे-छोटे हिस्सों में।
इसके नतीजे चौंकाने वाले थे, Global Cerebral Blood Flow (CBF) यानी दिमाग की रक्त धारा में 3.6% सुधार, Verbal Memory यानी बोलकर याद रखने की क्षमता में 5.8% बढ़ोतरी। साथ ही सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में 5 mmHg और Pulse Pressure में 4 mmHg कमी। शोधकर्ता Peter Joris बताते हैं कि CBF दिमाग में ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व पहुंचाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। जब CBF बढ़ता है, दिमाग की नसें बेहतर काम करती हैं और स्मरण शक्ति भी सुधरती है।
मूंगफली पोषण से भरपूर है। 100 ग्राम मूंगफली में प्रोटीन 25.8 ग्राम, फाइबर 8.5 ग्राम, हेल्दी फैट्स 49.2 ग्राम (Monounsaturated और Polyunsaturated) मिलता है। मिनरल्स और विटामिन्स भी शामिल है। इसके अलावा, L-arginine नाम का अमीनो एसिड, जो नसों की सेहत के लिए बेहद जरूरी है, मूंगफली में अच्छी मात्रा में मिलता है। शोध में Skin-Roasted Peanuts का इस्तेमाल किया गया क्योंकि इनके छिलके में अतिरिक्त फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो नसों और दिमाग दोनों की सेहत के लिए फायदेमंद हैं।
जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, दिमाग की नसों की कार्यक्षमता कम होने लगती है। इससे याददाश्त कमजोर होने, Cognitive Decline और Dementia का खतरा बढ़ जाता है। WHO के अनुसार 2021 में दुनिया में 57 मिलियन लोग Dementia से प्रभावित थे, जो 2030 तक 78 मिलियन और 2050 तक 139 मिलियन तक पहुंच जाएंगे। मूंगफली खाने से ये समस्या धीरे-धीरे कम हो सकती है। यह खासतौर पर बुजुर्गों के लिए फायदेमंद है।
रोजाना 60 ग्राम (लगभग एक मुट्ठी) मूंगफली खाएं। बिना नमक और स्किन-रोस्टेड मूंगफली सबसे बेहतर है। इसे सीधे खाएं या सलाद, दही या स्नैक्स में मिला लें। ध्यान दें कि मूंगफली से एलर्जी वाले लोग इसका सेवन न करें।
