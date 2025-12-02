याददाश्त कमजोर हो रही है? ये सस्ता Snacks भूलने की समस्या को कर सकता है दूर

Memory Boosting Snacks: आजकल मार्केट में ढेर सारे सप्लीमेंट्स मिलते हैं जो याददाश्त बढ़ाने और दिमाग तेज करने का दावा करते हैं। लेकिन सच ये है कि दिमाग की सेहत के लिए आपको महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं। हां, बस सही स्नैक रोजाना खाने की आदत डालें। नीदरलैंड्स के Maastricht University Medical Center के शोधकर्ताओं ने पाया है कि एक आम स्नैक मूंगफली (Peanuts) दिमाग की नसों और स्मरण शक्ति (Memory) दोनों को बेहतर बना सकता है। और ये स्नैक आपके बजट पर भी भारी नहीं पड़ेगा, शायद ये आपके घर की पैंट्री में ही मौजूद हो।